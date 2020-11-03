KYK burs başvurusu son gün ne zaman? KYK burs başvurusu uzatıldı mı? Bakanlık duyurdu!

'KYK burs başvurusu son gün ne zaman? KYK burs başvuru tarihleri uzatıldı mı?' sorusu binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın KYK burs başvuruları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının uzatıldığını duyurdu. Peki, KYK burs başvurusu son gün ne zaman? KYK burs başvurusu uzatıldı mı? İşte KYK burs başvuru tarihleri...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının uzatıldığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık" dedi. Peki, KYK burs başvurusu son gün ne zaman? KYK burs başvurusu uzatıldı mı? İşte KYK burs başvuru tarihleri...

KYK BURS BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı , 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvurularını 8 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım’a uzatıldığını belirterek, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık" şeklinde konuştu.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.