KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? KYK burs başvurusu 2020…

YKS sonuçlarının açıklanıp, tercihlerin yapılmasının ardından bir üniversiteye yerleşen öğrenciler şimdi yoğun bir şekilde KYK burs ve yurt başvurularını araştırıyor. KYK yurt, burs ve kredi başvuruları ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ifadelerini kullandı. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi başvurusu 2020 ne zaman yapılacak? Yurt başvuruları başladı mı? İşte KYK yurt, burs ve kredi ödemeleri başvuru hakkında merak edilenler…

Üniversite yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından KYK burs ve yurt başvuruları ile ilgili araştırmalar da arttı. e-Devlet üzerinden yapılacak olan KYK yurt, burs ve kredi başvuru tarihleri merak konusu oldu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce alınan başvurular bu yıl olağanüstü süreç nedeniyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kreşi başvuruları henüz başlamadı. 2019 yılında 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.

Burs/kredi başvuruları her yıl duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu nedenle e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları ve diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.

KYK YURT BAŞVURUSU 2020 NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.”



KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta sona ermiştir.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2020?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.