KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? İşte KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili detaylar...

Üniversitelerin açıllmasıyla birlikte KYK burs başvurusu ile ilgili aramalar da arttı. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Burs başvuru tarihleri her yıl Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi sayfası üzerinden paylaşılıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar

Binlerce öğrenci bekliyor. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrencilerin burs arayışı da başladı. Devlet tarafından öğrencilere verilen KYK burs ve kredi başvurları ile ilgili gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının aynı tarihte alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 18 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;

KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının aynı tarihte alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 18 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması bekleniyor.