KYK burs başvurusu binlerce öğrencinin gündeminde. Üniversitelerde eğitim devam ederken gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. KYK burs başvurularında sürecin nasıl olacağı öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili merak edilenler…

Kasım ayı ile birlikte binlerce öğrenci Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak KYK bırs başvuruları ile ilgili açıklamayı bekliyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitimde ilk ay geride kalırken öğrenciler de KYK burs başvurularının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili merak edilenler…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihler arasında yapılacak. Açıklama henüz yapılmadı. KYK burslarına, üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim yılında YKS ile ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

KYK BURSU NE KADAR?

2020 senesinde KYK burs ve kredileri üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora için ise bin 950 lira olarak belirlenmişti.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi için başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları gerekiyor. Başvuru sırasında öğrencilerden ailesinin ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor. Bu bilgiler ilgili kamu kurumlarından alınan bilgiler ışığında karşılaştırılarak teyit ediliyor.