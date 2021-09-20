KYK burs başvurusu detayları sorgulanıyor. Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler gözlerini KYK burs başvuru tarihine çevirdi. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? GSB KYK burs başvurusu nasıl yapılır, KYK bursunu kimler alabilir?

KYK burs başvurusu detayları sorgulanıyor. KYK yurt başvuruları açıklanınca burs ve geri ödemeli kredi imkanından yararlanmak isteyenlerin aramaları da arttı. Üniversite öğrencileri, burs başvuru ekranının açılacağı tarihe odaklandı. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? GSB KYK burs başvurusu nasıl yapılır, KYK bursunu kimler alabilir, kimler alamaz?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2021?

KYK burs başvuru tarihi henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

KYK BURSUNU KİMLER ALABİLİR?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.