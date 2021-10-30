Binlerce üniversite öğrencisinin gözü kulağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak KYK burs ve kredi başvuruları için yapılacak duyuruya çevrildi. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs ve kredi için başvurular e devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? 2021 2022 KYK kredi ve burs başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte KYK başvuruları için tarihler...
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK Destek hesabından KYK kredileri için şu açklama yapıldı:
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK burs ve kredi başvuruları için tarih Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak. KYK burs başvuru tarihleri merakla bekleniyor. KYK kredi ve burs başvurularını, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayında yapılması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.