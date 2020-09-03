KYK burs başvurusu ne zaman? 2020 KYK burs başvuruları başladı mı?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için kayıt süreci başladı. Adaylar üniversite kayıtları ile birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları ve yurt başvuruları ile ilgili bilgileri merak ediyor. KYK başvuruları e-Devlet KYK burs başvuru ekranı üzerinden alınacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? KYK başvuruları ne zaman yapılacak? İşte KYK burs başvuruları ile ilgili merak edilenler...

2020 Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversiteye kayıt yaptıracak adayların gözü şimdi KYK burs başvurularına çevrildi. Adaylar üniversite kayıtları ile birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları ve yurt başvuruları ile ilgili bilgileri merak ediyor. KYK burs başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tarafından belirlenen tarihte gerçekleşecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? KYK başvuruları ne zaman yapılacak? İşte KYK burs başvuruları ile ilgili merak edilenler...

2020 KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt başvuruları ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Burs/kredi başvuruları her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza , mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.

2020 BURS - KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILIYOR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS - KREDİ ALABİLİR Mİ?

KYK’dan burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabiliyor.

AYNI ANDA HEM BURS HEM DE KREDİ ALINABİLİR Mİ?

KYK tarafından burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmiyor.

2020 YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Kazandıkları üniversitenin şehrinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler için yurt başvuruları da yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulacak.