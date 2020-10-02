KYK burs başvurusu 2020 başladı mı, ne zaman? GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları açıklaması! 2020 - 2021 KYK burs başvurusu…

KYK burs, öğrenim kredisi ve yurt başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 2020 – 2021 yılı eğitim ve öğretim yılı uzaktan sürerken, öğrenciler KYK'nın yurt ve burs desteğinden faydalanmak için KYK burs ve kredilerin ne zaman ödeneceğini merak ediliyor. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı’ndan açıklama geldi. Peki, KYK burs kredi başvurusu ve yurt başvurusu ne zaman yapılacak?

KYK başvurularının ne zaman yapılacağı merak edilirken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu açıklama yaptı. Yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim devam ediyor. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla gözler KYK ile ilgili açıklamalara kilitlendi. Her yıl e-Devlet üzerinden alınan burs, öğrenim kredisi ve devlet yurdu başvurularının başlayacağı tarih sorgulanıyor. İşte burs, öğrenim kredisi ve yurt başvuruları ile ilgili merak edilenler…

KYK BURS ve YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN? BAKAN’DAN KYK YURT VE BURS BAŞVURU AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Twitter üzerinden bir açıklama paylaştı.

İşte o açıklama;

"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır.

Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz.

Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır."

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor. Değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs veriliyor. Durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilir.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs ve öğrenim kredisi gibi yurt başvuruları da e-Devlet üzerinden alınıyor. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine gidip, mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.