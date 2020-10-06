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KYK burs başvuruları başladı mı? 2020 - 2021 KYK burs başvurusu ne zaman?

06 Ekim 2020 Salı - 10:43 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 10:43

KYK burs başvurusu başladı mı? sorusu milyonlarca üniversiteli tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve yurt imkanlarından yararlanmak için başvuru yapmak isteyen öğrenciler KYK başvurularının başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2020 - 2021 KYK burs başvurusu ne zaman? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu için tarihler belli oldu mu? KYK başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK burs başvuruları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK açıklaması...


Üniversitelerde 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı başladı. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte milyonlarca üniversiteli KYK başvuruları başladı mı? sorusunu araştırıyor. Üniversite öğrencileri tarafından KYK burs başvurusu ve yurt başvurusu gelişmeleri yakında takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve yurt imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, 2020 - 2021 KYK burs başvurusu ne zaman? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu için tarihler belli oldu mu? KYK başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK burs başvuruları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK açıklaması...
 
 
2020 - 2021 KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Twitter üzerinden KYK başvurularına ilişkin açıklama paylaştı.
 
İşte o açıklama;
 
"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır."
 
 
 
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
 
Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
 
BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
 
KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
 
 

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