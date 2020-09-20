KYK borcu silinecek mi? Meclis’e soru önergesi verildi! KYK faiz affı çıkacak mı?

Üniversite hayatlarını sürdürmek için alınan öğrenim kredileri üniversite eğitiminin sona ermesinin ardından da araştırılan konuların başını çekiyor. 4 yıl boyunca alınan krediler mezun olduktan 2 yıl sonra faizli bir şekilde alınıyor. Milyonlarca kişinin gündeminde olan KYK borçları ile ilgili soru önergesi verildi. Peki, KYK borcu silinecek mi, faiz affı mı çıkıyor?

Eğitim döneminde alınan krediler, mezun olduktan sonra da gençlerin sorunu olmaya devam ediliyor. KYK borcunu ödeyemeyen 300 bin üniversite öğrencisi için icra takibi ve e-haciz uygulanıyor. İş bulamadığı için kredi borcunu ödemeyip, öğrenim kredisi faizi ödemek durumunda bırakılan ya da borçları nedeniyle icralık olan vatandaşlar KYK borçları ile ilgili haberleri yakından takip ediyor.

KYK BORÇLARI İÇİN ARARŞTIRMA ÖNERGESİ

KYK borçlularını 5 milyonu geçmesi, 300 bin kişiye icra takibi başlatılması sonrası CHP vekili Burhanettin Bulut soru önergesi hazırladı ve KYK borcu olan gençler için TBMM'ye bir araştırma önergesi verdi. Bulut söz konusu önergede, şunları ifade etti:

"Gençlerimiz üniversite kayıtlarını yaptı. Yine yüz binlerce öğrenci KYK 'dan kredi çekecek. Eğitimlerine devam edebilmek adına. Aldıkları bu krediyi ise okul sonrası ödemesini yapacaklar. Şayet ödeyemezlerse şu anda aylık 1.4 tahakkuk ediyor. Türkiye'de, içinde bulunduğu ekonomik kriz ve küresel pandemi sonrası rekor seviyede işsizlik hakim. Bu işsizlik oranına baktığımızda 1/3 gençler var. İşsizlik içinde en çok işsiz gençler. Tabi bu çocuklar, üniversiteyi bitirdiğinde iş de bulamadıkları için bu kredileri ödeyemiyorlar."

"Son yapılan ankette yüzde 67 oranında gençler bu ülkeyi terk etmek istiyor. Neden? Gelecek kaygısı yaşadıkları için. O nedenle bu çocukların kredilerini faizleri ile birlikte silmeniz gerekiyor.

Bulut, KYK borcu nedeniyle icralık olan gençlerin durumunun araştırılması ve alınacak önlemlerin saptanması için bir araştırma önergesi hazırladığını ve bunu TBMM'ye sunduğunu söyledi.

GÖZLER 1 EKİM’DE!

TBMM 29 Temmuz 2020 günü tatile girmişti. Meclis Başkanı yaptığı açıklamada tatilin 1 Ekim 2020 Perşembe tarihine kadar süreceğini söyledi. 1 Ekim tarihinde meclisin açılmasının ardından KYK borçları gündeme gelecek.