KYK borcu nasıl ödenir, ödemek için yapılandırma başvuru nasıl yapılır? KYK borç sorgulama…

KYK öğrenim kredisi borcunu da kapsayan 500 milyar liralık borcun yapılandırılacağı, prim ve vergilere ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi, prim borçları, köprü, trafik cezaları, özel tüketim, emlak, çevre ve temizlik vergileri yeniden yapılandırılacak. Borçlar 18 taksitle, 36 aya kadar ödenebilecek. Peki, KYK borcu yapılandırması nasıl yapılır? Yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak?

Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları ve KYK borçları yeniden yapılandırılacak. 500 milyar liralık borcun yapılandırılacağı vergi ve prim yapılandırması resmen yürürlüğe girdi. Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Faiz ödeme şartlarına göre yapılandırmaya eklenecek. Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek. Böylece esnaf üye olduğu odalara borçlarını kolaylıkla ödeyebilecek. Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak. Düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak. 18 taksitte ödenecek olan yapılandırma 36 aya süreye yayılacak. Ödemeler 2 ayda bir gerçekleştirilecek. Peki, KYK borcu nasıl ödenir, ödemek için yapılandırma başvuru nasıl yapılır?

KYK BORCU ÖDEME NE ZAMAN BAŞLAR?

Bugünden itibaren internet üzerinden ya da vergi dairelerine gidilerek borçlar yapılandırılacak. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. 18 taksitte yapılacak olan ödemeler, 2 ayda bir gerçekleşecek.

KYK BORCU NASIL YAPILANDIRILACAK?

KYK borcu yapılandırması için öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız. Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz. KYK borcu için vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusu da yapabilirsiniz.

KYK BORÇLARI TÜİK'İN TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİNDEKİ ARTIŞLARA GÖRE HESAPLANIYOR

KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor.

İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.

KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiyeturkiye.gov.tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.