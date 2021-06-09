Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olan üniversite mezunlarının sayısı her geçen yıl artarken, borcun yapılanmasına yönelik adımlar da atılıyor. Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Borcunu geciktiren ya da ödemek istemeyenler ise KYK borcu icralık olur mu, KYK borcu ödenmezse ne olur? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte merak edilen KYK borcu detayları…

KYK borcu olan 5 buçuk milyon için yeni bir yapılandırma Meclis’ten geçerek Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar için gelen yapılandırma başvurusu 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak, ilk taksit ödemesi ise eylül sonuna kadar yapılacak. KYK borcu yapılandırması yeniden gündeme gelince KYK borcu olanlar, KYK borcu icralık olur mu? KYK borcuna icra gelir mi? KYK kredi borcunu ödemezsem ne olur?

KYK borcu ödenmezse ne olur?

KYK borcu ödenmezse günlük gecikme zammı uygulanır. Gecikme zammıyla beraber borç şu şekilde hesaplanır: Alınan toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi + borç ödenmezse aylık %1.40 gecikme zammı uygulanır.

KYK borcuna icra gelir mi?

Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar. Bu durumda gecikme faizi eklenmesinin yanı sıra ilk aşamada borçların bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ödenmediği takdirde borç Vergi Dairesi Müdürlüklerine devrediliyor. Devir işlemi sonrası borçların bankaya değil ilgili vergi dairesine ödenmesi gerekiyor. Yine ödenmemesi durumunda ise icra işlemi başlatılıyor.