KYK borçları siliniyor mu? KYK borçları son durum 2020…

KYK borçları silindi mi, silinecek mi, ertelendi mi, ertelenecek mi gibi sorular üniversite tercih sonuçlarının açıklanıp, KYK burs ve kredi başvurularının gündeme gelmesiyle yeniden tartışılmaya başlandı. Burs kazanamayan öğrencilerin aldığı geri ödemeli KYK kredileri okul sonrası dezavantaja dönüşebiliyor. Yeni mezun öğrencilerin iş bulmakta yaşadıkları sıkıntıya bağlı olarak kredilerin ödenmesinde aksamalar meydana gelebiliyor. Daha önce KYK borçlarındaki faizlerin silinmesi kararı alınınca, beklentiler borçların silip sinilmeyeceğine yöneldi. Öte yandan KYK borçları hakkında yeni bir kanun teklifi verildi. İşte detaylar…

Üniversite eğitimlerinin sona ermesinin ardından iş bulmanın dışında, eğitim hayatları boyunca aldıkları öğrenim kredisini ödeme sorumluluğu da taşıyan yeni mezunlar, KYK borçları ile ilgili son haberleri yakından takip ediliyor. Pandemi nedeniyle kredi ödemeleri ile ilgili tebligat işlemleri durdurulmuştu. Öte yandan MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz, KYK borçları konusunda kanun teklifi verildiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Buna bağlı olarak KYK borçlarının faizlerinin silinmesi konusu Meclis’te görüşülecek.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

MHP Mersin Milletvekili Kılavuz'un Twitter'dan yaptığı açıklama; "Üniversite öğrenimi görürken öğrencilerimizin aldığı öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödeme döneminde, ana paranın üç katı kadar ekstra borca sebep olan faizin kaldırılmasına yönelik kanun teklifi verdik." açıklamasını yaptığı görülürken, teklifin gerekçeleri ve maddeleri de sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Hükümetin konuyla ilgili henüz resmi bir açıklaması olmadı.