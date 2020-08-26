KYK başvuruları ne zaman? KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır?

Üniversite sonuçlarının netleşmesinin ardından adaylar, KYK yurt ve burs başvuruları hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Üniversiteyi başka bir şehirde kazanan öğrencilerin 2020 YKS tercih sonuçları açıklanmasıyla yurt ve burs araması başladı. KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır? KYK başvuru 2020 detayları…

KYK yurt burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK yurt burs başvurusu nasıl yapılır? 2020 YKS tercih sonuçları açıklandı ve öğrenciler barınma için KYK yurtları hakkında araştırma yapmaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından belirlenen tarih aralığında KYK yurt ve burs başvurusu yapılabiliyor. KYK burs ve yurt başvurusu…

KYK BAŞVURU NE ZAMAN?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yurt, burs ve kredi başvuruları ile ilgili henü bir tarih duyurulmadı.

2019 yılında burs başvuruları 16 Ekim'de, yurt başvuruları ise 19 Ağustos'ta başlamıştı. Bu sene burs başvurularının ekim ayının ilk haftasında yurt başvurularının ise eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

KYK YURT ve BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilgi sistemi üzerinden alınacak. Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılacak başvurular geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinde düzeltme yaptırmaları gerekecek. Bilgilerinde yanlışlık olmayanlar ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek.

"e-Devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek "e-Devlet" şifresi alması ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Öte yandan, öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulmak için KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak. Öğrenciler, "4441961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezi'nden veya Kurumun resmi Twitter hesabı "KYK_DESTEK" üzerinden de yardım talebinde bulunabilecek