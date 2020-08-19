KYK başvuruları ne zaman başlıyor? KYK başvurusu 2020

YKS sonuçlarının açıklanıp, üniversite tercihlerinin tamamlanmasının ardından üniversite öğrencileri ve üniversite öğrenci adayları KYK başvuruları ne zaman 2020, KYK başvuruları nasıl yapılır, sorularına yanıt aramaya başladı. İşte KYK başvurusu hakkında merak edilen detaylar…

KYK başvuruları ne zaman 2020, sorusu bugünlerde sık aranan soruların başını çekiyor. Üniversite öğrenciler geçimlerini KYK bursları ile sağladıklarından KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

KYK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2019 yılında 19 Ağustos’ta başlamış ve 21 Ekim’de bitmişti. bu sene de aynı tarihler civarında açıklamanın yapılması bekleniyor. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

Kredi ve Yurtlar Kurumu açıklaması ile burs ve kredi başvurularının başlaması bekleniyor. Geçimlerine katkı sağlamak isteyen öğrenciler KYK burs başvuru yapmak için sabırsızlanıyor. KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayı içerisinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

KYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları geçen yıl olduğuğu gibi bu yıl da e devlet sistemi üzerinden alınacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet üzerinden yapılmaktadır.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

Değerlendirme sonuçları; Genel Müdürlük internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

KİMLER BURS ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre

Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.