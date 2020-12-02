'Burs açıklandı mı?' sorusu üniversite öğrencileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. KYK bursu yani öğrenim kredisi sonuçları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) açıklamaları beklenirken, ödemelerin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Peki, KYK açıklandı mı? KYK bursları ne zaman açıklanacak? İşte KYK burs sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçları üniversite öğrencileri tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Üniversite öğrencilerine verilecek KYK bursları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamaları yakında takip ediliyor. Peki, KYK açıklandı mı? KYK bursları ne zaman açıklanacak? İşte KYK bursları ile ilgili merak edilenler...

KYK BURS AÇIKLANDI MI?

Aralık ayı ile birlikte üniversite öğrencileri KYK burslarının sonuçlarını merak ediyor. Üniversitelerde sürdürülen online eğitimde birinci dönemin sonuna yaklaşılırken öğrenciler de Gençlik ve Spor Bakanlığı 'nın KYK burs sonuçlarını açıklayacağını tarihi araştırıyor. Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere ödenen KYK bursları için başvurular 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen kriterlere uyan öğrencilere devlet bursu veya öğrenim kredisi veriliyor. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Sonuçlar geçtiğimiz yıl, başvuruların tamamlanmasından ortalama 25 gün sonra açıklanmıştı.

KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI İDDİASI

KYK burs sonuçlarının açıklandığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Ancak kurum üzerinden ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Yer alan iddialar sonrası Kredi ve Yurtlar Kurumu'nin Twitter hesabına çok sayıda paylaşım yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) KYK Destek hesabından daha önce yapılan açıklamada "Burs/öğrenim kredisi sonuçları ve ödemeleri ile ilgili duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için lütfen https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmî sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz." uyarısı yapılmıştı.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Burs/kredi miktarı lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

2021 KYK BURS KREDİ NE KADAR OLACAK?

Üniversite öğrencileri her sene 50 TL artan ödemelerine bu sene de 50 TL zam alacak. Öğrencilerin yeni yıldan itibaren KYK burs ve kredi ödemelerini 600TL olarak almaları bekleniyor.