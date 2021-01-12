KVKK nedir, ne demek? KVKK WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararını değerlendirecek! KVKK kuruluşu ve görevleri…

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararını bugün ele alacak. Konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek. Peki, KVKK ne demek, nedir?

WhatsApp'a karşı bir hamle de Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararının bugün yapılacak toplantıda ele alınacağını duyurdu. Rekabet Kurulu da Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatmıŞ ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunun durdurulması çağrısı yapmıştı. WhatsApp, Gizlilik İlkeleri’nde çok tartışılacak bir değişikliğe gitmiş ve 2 milyarı aşkın kullanıcısının bilgisini, Facebook’un diğer şirketlerinin reklam ve pazarlama alanına açmıştı. Kullanıcılara '8 Şubat’a kadar ya kabul et ya da sil' dayatmasında bulunmuştu. Peki, KVKK nedir, ne işe yarar?

KVKK nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (kısaca KVKK), Türkiye'de kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve gözetmek için kurulmuş olan düzenleyici ve denetleyici bir kurumdur.

Oluşumu ve niteliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildikten sonra 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 6698 sayılı Kanunun 19. maddesine göre kamu tüzel kişiliğini haiz ve idari özerkliğe sahip ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile ilişkili bir kamu kurumudur.

Görevleri

Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.

İhtiyaç duyulması halinde, görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle iş birliği yapmak.

Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak.

Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna ve Başbakanlığa sunmak.

Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.