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Kuzey ve iç kesimler için yağış uyarısı!

AA |  02 Haziran 2019 Pazar - 17:02 | Son Güncelleme : 02 06 2019 - 17:02

Yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerindeki bazı illerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın  Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı  öngörülüyor.
 
Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Çanakkale,  Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kars  ve Ardahan çevreleriyle Ankara’nın kuzey ve doğu, Artvin'in iç kesimlerinin yerel  olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
Kaş-Kumluca arasında akşam saatlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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