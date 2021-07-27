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Kuzey ve Güney Kore'den flaş hamle! Bir yıl sonra yeniden başladı...

AA |  27 Temmuz 2021 Salı - 6:26 | Son Güncelleme : 27 07 2021 - 6:26

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında son bir yıldır kapalı tutulan iletişim kanallarının yeniden açıldığı duyuruldu.


Kuzey ve Güney Kore arasında iletişim kanalları bir yıl sonra yeniden  açıldı. Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore  lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in arasında, kapatılan  iletişim kanallarını yeniden açmak için nisan ayından bu yana süren yazışmaların  olumlu sonuç verdiği bildirildi.
 
Açıklamada, iki ülke arasındaki resmi iletişim hatlarının aktif hale  getirildiği belirtilerek, "Ortak güven içerisinde ikili ilişkilerin en kısa  zamanda yeniden iyileştirilmesi" temenni edildi. Kuzey Kore devlet ajansı da Güney Kore'den yapılan resmi açıklamayı  doğruladı. Kuzey Kore hükümeti geçen yıl, Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore  sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollamasına karşı tedbir  almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.
 

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