Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin son bölümü de tamam!

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm de tamamlandı. Cuma günü hizmete açılması planlanan projenin, Mahmutbey'de oluşan trafik yoğunluğunu da hafifletmesi bekleniyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımına 2013 yılında başlandı. Geçen yıl 389,3 kilometrelik kesimi trafiğe açılan otoyolun, Kınalı-Odayeri kesiminde yer alan Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan 9,1 kilometrelik kısmındaki çalışmalarda da sona gelindi.

Böylece proje, Nakkaş-Başakşehir kesimi hariç tamamlanmış oldu. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm tamamlandı.

Bu kısmın da 21 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla hizmete açılması planlanıyor.