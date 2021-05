Kuzey Marmara Otoyolu'nda domuza çarptı: 6 yaralı var

H.T. idaresindeki otomobil , Kuzey Marmara Otoyolu Mudurnu Çayı mevkii Akyazı geçişinde önce domuza, ardından bariyere çarparak yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

Kazada sürücü H.T. eşi S.T. ve çocukları E.T, H.T, A.T. A.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yolun bir kısmı trafiğe kapandı

Dört şeritli yolun iki şeridi güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Olay yerinde güvenliği sağlayan otoyol jandarma trafik timleri, aracın parçalarını yoldan kaldırdı.