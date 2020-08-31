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Kuzey Makedonya'da yeni hükümet güvenoyu aldı

AA |  31 Ağustos 2020 Pazartesi - 1:28 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 1:28

Kuzey Makedonya'da kurulan koalisyon hükümeti Meclisten güvenoyu aldı.


Ülkede 15 Temmuz 2020'de yapılan erken genel seçimde birinci olan  Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) genel başkanı Zoran Zaev'in  başbakan olarak görev aldığı yeni kabinenin güven oylamasında 62 milletvekili  "evet", 51 milletvekili "hayır" oyu kullandı, hiçbir milletvekili çekimser  kalmadı. 120 koltuklu meclisteki oylamaya 113 milletvekili katıldı.
 
SDSM, Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ), BESA Hareketi ve Liberal  Demokratik Partisi (LDP) siyasi oluşumlarının kurduğu yeni hükümette Birinci  Başbakan Yardımcısı ve Siyasi Sistem Bakanlığı görevine Artan Grubi, Avrupa  İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine Nikola Dimitrov, Yolsuzlukla  Mücadeleden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine Lyupço Nikolovski ve  Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine Fatmir Bütüçi getirildi.
 
SDSM’nin 11, BDİ’nin 6, BESA Hareketi ve LDP’nin ise birer bakanlık  yürüteceği yeni kabinenin diğer üyeleri ise şöyle:
 
"Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, İçişleri Bakanı Oliver Spasovski,  Sağlık Bakanı Venko Filipçe, Adalet Bakanı Boyan Mariçiç, Eğitim ve Bilim Bakanı  Mila Carovska, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Blagoy Boçvarski, Kültür Bakanı  İrena Stefoska, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Yahoda Şahpaska, Dışişleri  Bakanı Buyar Osmani, Maliye Bakanı Fatmir Besimi, Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi,  Enformasyon Toplumu ve Yönetim Bakanı Yeton Şakiri, Çevre ve Alan Planlama Bakanı  Naser Nuredini, Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanı Ariyanit Hoca ve Yerel  Yönetim Bakanı Goran Milevski."
 
 Meclisteki oylama öncesi bir konuşma yapan Zaev, vatandaşlar için daha  iyi standartlar ve perspektifler taahhüdünde bulundu.
 
Yeni hükümetin, tüm vatandaşların güveneceği bir hukuk sistemi için  çalışacağını vurgulayan Zaev, hükümet olarak dürüst ve sorumlu bir şekilde  vatandaşların hizmetinde olacaklarına vurgu yaptı.
 
"Kararlılığımız ve ortak çalışmamız ile hepimizin gurur duyacağı bir  ülke ve kurumlara sahip olacağız" diyen Zaev, ekonomiye tam bağlılık ile  istikrarlı bir siyasi ve öngörülebilir dönem taahhüdünde bulundu.
 
Hükümetin kurulması için 120 üyeli mecliste 61 milletvekilinden oluşan  meclis çoğunluğunun sağlanması gerekiyor.
 
Seçim sonuçları
 
Kuzey Makedonya’da 15 Temmuz’da yapılan erken genel seçimin resmi  sonuçlarına göre, SDSM öncülüğündeki "Yapabiliriz İttifakı" 327 bin 408 oy (yüzde  35,89) alarak 46 milletvekili çıkardı.
 
 Bir diğer Makedon partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal  Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki "Doğrul Makedonya İttifakı" da 315  bin 344 oy (yüzde 34,57) alarak Meclis'te 44 koltuk elde etti.
 
Ülkedeki en büyük Arnavut partisi konumundaki BDİ 104 bin 587 oy  (yüzde 11,48) alarak 15 milletvekili, "Şimdi Zamanı" sloganıyla ittifak kuran  "Arnavutlar için İttifak" ve "Alternativa" partileri arasındaki ittifak 81 bin  620 oy (yüzde 8,95) alarak 12 milletvekili, Sol (Levica) Partisi 37 bin 426 oy  (4,1) alarak 2 milletvekili, Arnavut Demokratik Partisi (PDSH) de 13 bin 930 oy  (yüzde 1,53) alarak 1 milletvekili çıkardı.
 
SDSM öncülüğündeki "Yapabiliriz İttifakı"nda diğer partilerin yanı  sıra Türk Demokratik Partisi (TDP) ve Türk Hareket Partisi (THP) de yer aldı. TDP  ve THP bu seçimlerde birer milletvekili çıkardı.
 

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Kuzey Makedonya koalisyon güvenoyu
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