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Kuzey Kore Pekin'e uçuşlarını azalttı

04 Ocak 2018 Perşembe - 10:58 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 10:58

Kuzey Kore ile Çin arasında sefer düzenleyen tek firma olan Koryo Havayolları, iki ülke arasındaki uçuşları azalttı.


Kyodo'nun haberine göre, Koryo Havayollarından bir yetkili,  Pyongyang-Pekin arasında haftada 3 olan uçuş sayısını 2'ye düşürdüklerini  kaydetti.
 
Haftalık 2 uçuş programına şubat ayı sonuna devam edeceklerini  belirten yetkili, aralık ayında askıya alınan Pyongyang ile Çin'in Şınyang kenti  arasındaki uçuşların ise bu ay içinde tekrar başlayacağını ifade etti.
 
Pyongyang-Pekin rotasında uçan bir diğer şirket olan Çin Havayolları,  talebin azlığını gerekçe göstererek kasım ayında seferleri askıya almıştı.
 

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Kuzey Kore Çin Koryo Havayolları
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