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Kuzey Kore, Malezya ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı

AA |  19 Mart 2021 Cuma - 8:09 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 8:09

Kuzey Kore hükümeti, Malezya'daki bir vatandaşının ABD'ye sınır dışı edilmesi kararından ötürü Malezya ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdığını bildirdi.


Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Kore Merkez Haber Ajansına yaptığı  açıklamada, Malezya mahkemesinin, 2019'da ülkede gözaltına alınan Kuzey Kore  vatandaşı Mun Chol Myong'un hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından yargılanmak  üzere ABD'ye sınır dışı edilebileceği yönündeki kararını eleştirdi.
 
Masum bir Kuzey Kore vatandaşını sınır dışı etmeye yönelik karar alan  Malezya'nın affedilemez bir suç işlediği belirtilen açıklamada, "Kuzey Kore  Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD'nin baskılarına boyun eğerek sergilediği  düşmanca tavrından ötürü Malezya ile diplomatik ilişkilerini tamamen kestiğini  ilan etmiştir." ifadesi kullanıldı.
 
Açıklamada, bundan sonra iki ülke arasında yaşanabilecek olaylardan  Malezya'nın sorumlu olacağı kaydedildi.
 
Malezya Yüksek Mahkemesi, 9 Mart'ta Kuzey Kore vatandaşı Myong'un,  hakkındaki kara para aklama suçlamasından ötürü yargılanmak üzere ABD'ye sınır  dışı edilebileceği yönünde karar vermişti.
 

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