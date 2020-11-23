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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeğeninin CIA korumasına alındığı iddiası!

AA |  23 Kasım 2020 Pazartesi - 12:01 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 12:01

Kim Jong-un'un 2017'de öldürülen erkek kardeşi Kim Jong-nam'ın oğlunun, babasının öldürülmesinin ardından ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından korumaya alındığı iddia edildi.


New Yorker dergisinde yer alan habere göre, Kim'in yeğeni Kim Han-sol,  babasının 4 yıl önce Malezya'da havaalanında sinir gazıyla öldürülmesinden iki  hafta sonra Kuzey Kore'den kaçan rejim muhaliflerinin kurduğu "Free Joseon" adlı  grupla temasa geçti.
 
Çin'in Macau Özel İdare Bölgesi'nde yaşayan Han-sol, gizlice Tayvan'a  geçerek burada grup üyeleriyle buluştu.
 
Grubun lideri Adrian Hong, Han-sol'un Hollanda'ya iltica başvurusunda  bulunmak üzere Tayvan'dan Amsterdam'a gitmek üzere uçak bileti aldığını ancak  hareketinden önce Amerikan istihbarat ajanlarıyla buluştuğunu belirtti.
 
Buluşmanın ardından Han-sol'dan bir daha bilgi alınamadı. O sırada 22  yaşında olan Kim Jong-un'un yeğeninin CIA'in himayesinde yaşadığı tahmin  ediliyor.
 
Çocukluğundan bu yana yurt dışında yaşayan Han-sol'un, Kim ailesiyle  akrabalık bağı sebebiyle Kuzey Kore'deki olası bir yönetim değişikliğinde lider  adaylarından biri olabileceği değerlendiriliyor.
 
 
Kim Jong-nam suikastı
 
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13  Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını  kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.
 
Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği  görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong  gözaltına alınmıştı.
 
Siti Ayşe, savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90  dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü  kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka  yapmasını istediğini söylemişti.
 
Kim suikastıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen Kuzey Kore  istihbaratıyla bağlantılı 4 kişi olayın ardından Malezya'dan ayrılmıştı.
 

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Kuzey Kore Kim Jong-nam Kim Jong-un yeğeni
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