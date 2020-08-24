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Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddia edildi

AA |  24 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:20 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 11:24

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komada olduğu ve yetkilerinin bir kısmını kız kardeşi Kim Yo-jong'a devrettiği ileri sürüldü.


New York Post'un Güney Kore medyasına dayandırdığı habere göre, Güney  Kore'nin eski devlet başkanlarından Kim Dae-jung’un danışmanlığını yapan Chang  Song-min, Güney Kore medyasına yaptığı açıklamada, bu yıl önemli etkinliklere  katılmayan Kuzey Kore lideri Kim'in sağlık durumunun kötü olduğunu ileri sürdü.
 
Chang, "(Kim'in) Komada olduğunu tahmin ediyorum ancak henüz hayatta."  dedi.
  
Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong'un, ülkeyi yönetmeye yardımcı olmaya  hazır olduğunu söyleyen Chang, "Tam bir ardıl yapı oluşturulmadı, bu nedenle  boşluk uzun süre sürdürülemeyeceği için Kim Yo-jong öne çıkarılıyor."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Chang'ın konuya ilişkin iddiaları, Güney Koreli istihbarat  yetkililerinin, Kim'in 33 yaşındaki kardeşinin, halefi olarak atanmamış olmasına  rağmen artık "de facto ikinci lider" olarak görev yaptığına ilişkin açıklamasının  akabinde geldi.
 
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi  yetkilileri, milletvekilleriyle basına kapalı bir toplantıda, Kuzey Kore'deki  iktidar değişikliğinin kısmen "(Kim'in) hükümdarlığındaki stresi azaltmak ve  siyasi başarısızlık durumunda suçun yönünü değiştirmeyi" amaçladığını söylemişti.
 
Haberde, “Kim’in hala mutlak otoritesini koruduğu ancak otoritesinin  bir kısmının azar azar devredildiği” aktarılmıştı.
 
Kim hakkındaki söylentiler
Kuzey Kore lideri Kim hakkında, nisanda "sağlığının yerinde olmadığı  veya öldüğü" yönünde söylentiler çıkmıştı.
 
Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli  doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da  kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde  haberler çıkmıştı.
 
Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise  herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.
 
Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim  Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı  hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.
 
İddiaların ardından Kim Jong-un'un, mayıs başında, ülkenin başkenti  Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları ortaya  çıkmıştı.
 

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