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Kuzey Kore "iki balistik füze" fırlattı Japonya alarma geçti!

TOKYO (AA)  |  19 Ekim 2021 Salı - 7:54 | Son Güncelleme : 19 10 2021 - 7:54

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore'nin "iki balistik füze denediğini" açıkladı.


Ulusal basına demeç veren Başbakan Kişida, Kuzey Kore tarafından iki  balistik füze denemesinin yapıldığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını  söyledi.
 
Eylülden bu yana Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemelerini  "oldukça talihsiz" olarak niteleyen Kişida, Japon askeri unsurlarının  güvenliğinin sağlanması ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunması  talimatı verdiğini bildirdi.
 
 
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu ise düzenlediği basın  toplantısında, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları aleyhine olan  denemeleri Japon hükümeti olarak kınadıklarını" belirtti.
 
Savunma Bakanı Kişi Nobuo, denemeye ilişkin detay vermezken, hükümetin  son durumu analiz ettiğini kaydetti.
 
 
Japonya Sahil Güvenliği, füzelerin düşmüş olabileceği bölgelerdeki  Japon gemilerinin alarma geçirildiğini açıkladı.
 
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına göre füzelerden biri  Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Sinpo bölgesinden yerel saatle 10.17'de Japon  Denizi'ne fırlatıldı.
 
 
Ulusal gazetelerden JoongAng Ilbo'nun Güney Kore askeri kaynaklarına  dayandırdığı haberde, diğer füzenin bir denizaltıdan fırlatıldığı aktarıldı.
 
 
Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey  Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde  tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.
 

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