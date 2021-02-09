09 Şubat 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.544 0.60 EURO 8,5690 0.43
USD 7,0770 0.06 ALTIN 418,910 0.59
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kuzey Kore füzeler için 300 milyon dolar çaldı!

AA |  09 Şubat 2021 Salı - 18:02 | Son Güncelleme : 09 02 2021 - 18:02

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, 2020'nin büyük bir bölümünde nükleer silahların finansmanı için sanal ortamda finans kuruluşlarını hedef alan siber saldırılarla 300 milyon dolardan fazla para çaldığı iddia edildi.


 Kuzey Kore füzeler için 300 milyon  dolar çaldı.  CNN'in haberine göre, gizli bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunda,  Kuzey Kore'de bilgisayar korsanlarının, "ülkenin nükleer ve balistik füze  programlarını finanse etmek" için yüz milyonlarca dolar çaldığı kaydedildi.
 
  
 BM Güvenlik Konseyi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir diplomatın  bazı kısımlarını paylaştığı gizli raporda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un  yönetimi, zor durumdaki ekonomisini ayakta tutmak ve silahları finanse etmek  amacıyla "finans kurumlarına ve sanal döviz bürolarına karşı operasyonlar"  yürütmekle suçlandı.
Raporda, BM üyesi bir ülke, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 2019  ile Kasım 2020 arasında 316,4 milyon dolar değerinde sanal varlıklar çaldığını  iddia etti.  Öte yandan raporda, Kuzey Kore'nin "bölünebilir malzeme ürettiği,  nükleer tesisler kurmayı sürdürdüğü ve balistik füze altyapısını güçlendirdiği"  öne sürülerek, "denizaşırı ülkelerden bu projeler için malzeme ve teknoloji  aramaya" devam ettiği ileri sürüldü.
 
 
 Ocak ayındaki yeni füzelerin sergilendiği tören
 
  Kuzey Kore'de 15 Ocak'ta denizaltıdan fırlatılabilme özelliğine sahip  yeni füzelerin sergilendiği askeri geçit töreni düzenlenmişti. Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri  Kim Jong-un'da katıldığı, Kim Il-sung Meydanı'ndaki törende sergilenen yeni  balistik füzeler, "dünyanın en güçlü silahı" olarak nitelendirilmişti. Binlerce askerin ve sivilin bir araya geldiği törende, Güney Kore ve  Japonya'daki hedefleri vurabilecek kapasitede, mobil kara araçlarıyla fırlatılan  katı yakıtlı silahlar gösterilmişti.
 

ETİKETLER

Kuzey Kore füze 300 milyon dolar Kim Jong-un
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.