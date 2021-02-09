Kuzey Kore füzeler için 300 milyon dolar çaldı!

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, 2020'nin büyük bir bölümünde nükleer silahların finansmanı için sanal ortamda finans kuruluşlarını hedef alan siber saldırılarla 300 milyon dolardan fazla para çaldığı iddia edildi.

BM Güvenlik Konseyi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir diplomatın bazı kısımlarını paylaştığı gizli raporda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yönetimi, zor durumdaki ekonomisini ayakta tutmak ve silahları finanse etmek amacıyla "finans kurumlarına ve sanal döviz bürolarına karşı operasyonlar" yürütmekle suçlandı.

Raporda, BM üyesi bir ülke, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 2019 ile Kasım 2020 arasında 316,4 milyon dolar değerinde sanal varlıklar çaldığını iddia etti. Öte yandan raporda, Kuzey Kore'nin "bölünebilir malzeme ürettiği, nükleer tesisler kurmayı sürdürdüğü ve balistik füze altyapısını güçlendirdiği" öne sürülerek, "denizaşırı ülkelerden bu projeler için malzeme ve teknoloji aramaya" devam ettiği ileri sürüldü.

Ocak ayındaki yeni füzelerin sergilendiği tören