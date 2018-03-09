Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

TÜRKİYE'DEKİ BİR ÇOK BİLGİSAYARA BULAŞTIĞI İDDİA EDİLİYOR

'Hidden Cobra Türk finans sitemini hedef aldı' başlığıyla sunulan raporda, sözü geçen Hidden Cobra'nın Kuzey Kore'ye bağlı hacker grubu olduğu biliniyor.

Uluslararası bankalardan ATM'lere kadar birçok yere saldırı düzenlendiğini belirten güvenlik uzmanları, hackerların Adobe Flash'da bulunan bir açığı kullanmak için çok kısa sürede bir virüs geliştirebildiklerine dikkat çekiyor.

McAfee, Türkiye'ye yönelik siber saldırıda, virüsün bir dosya içine yerleştirildiğini bunun da Türkiye'deki birçok bilgisayara bulaştığını açıkladı.