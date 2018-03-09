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Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

09 Mart 2018 Cuma - 11:11 | Son Güncelleme : 09 03 2018 - 14:41

Dünya güvenlik devi McAfee, Kuzey Koreli hacker grubu Hidden Cobra'nın Türkiye'deki finansal kurumlara saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Araştırmacılar, saldırı sonucunda herhangi bir para kaybının yaşanmadığını belirtti


 Dünya güvenlik devi McAfee, Kuzey Koreli hacker grubu Hidden Cobra'nın Türkiye'deki finansal kurumlara saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
 
McAfee Advanced Threat Research ekibi tarafından yayınlanan raporda, Hacking Cobra grubunun Türkiye'deki finans kurumlarının güvenliğini 2 ve 3 martta ihlal etme girişiminin tespit edildiğini belirtti.
 
Raporda söz edilen kötü amaçlı yazılımın kodunun, Kuzey Kore ile ilişkili bir hackerın kullandığı kodlara çok benzediği de belirtildi.
 
 
TÜRKİYE'DEKİ BİR ÇOK BİLGİSAYARA BULAŞTIĞI İDDİA EDİLİYOR
 
'Hidden Cobra Türk finans sitemini hedef aldı' başlığıyla sunulan raporda, sözü geçen Hidden Cobra'nın Kuzey Kore'ye bağlı hacker grubu olduğu biliniyor.
 
Uluslararası bankalardan ATM'lere kadar birçok yere saldırı düzenlendiğini belirten güvenlik uzmanları, hackerların Adobe Flash'da bulunan bir açığı kullanmak için çok kısa sürede bir virüs geliştirebildiklerine dikkat çekiyor.
 
McAfee, Türkiye'ye yönelik siber saldırıda, virüsün bir dosya içine yerleştirildiğini bunun da Türkiye'deki birçok bilgisayara bulaştığını açıkladı.

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