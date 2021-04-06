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Kuzey Kore'den şaşırtan karar! Çekildi

AA |  06 Nisan 2021 Salı - 9:19 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 9:21

Kuzey Kore, sporcularını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı.


Kyodo ajansının haberine göre, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo  Olimpiyatları'ndan çekildiğini bildiren ilk ülke Kuzey Kore oldu.
 
Kuzey Kore Olimpiyat Komitesi, kararın sporcularını Kovid-19  salgınından korumak amacıyla alındığını duyurdu.
 
Kararın "şaşkınlıkla" karşılandığını bildiren Tokyo Olimpiyatları  Organizasyon Komitesi yetkilisi, "Tahmin etmemiştik, aniden oldu." ifadesini  kullandı.
 
Güney Kore Birleşme Bakanlığının açıklamasında ise "Hükümetimiz Tokyo  Olimpiyatları'nın, Koreler arası uyum ve iş birliğinin artırılmasının yanı sıra  Kore Yarımadası'nda barış için fırsat olacağını umuyor." ifadesi kullanıldı.
 
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un daha önce, turnuvaya takım gönderme  isteğini açıklamıştı.
 
Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın  nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de  düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.
 

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