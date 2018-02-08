Kuzey Kore'den gizemli tören! On binlerce insan izledi

Kuzey Kore'de Kim Il Sung Meydanı'nda askeri geçit töreni ve yürüyüş düzenlendi. Törenle ilgili ayrıntılar şu an gizemini koruyor. Sebebi kesin olarak bilinmeyen törene ait net bir görüntüye ajanslar henüz ulaşamadı.

