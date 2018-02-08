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Kuzey Kore'den gizemli tören! On binlerce insan izledi

08 Şubat 2018 Perşembe - 12:00 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 13:22

Kuzey Kore'de Kim Il Sung Meydanı'nda askeri geçit töreni ve yürüyüş düzenlendi. Törenle ilgili ayrıntılar şu an gizemini koruyor. Sebebi kesin olarak bilinmeyen törene ait net bir görüntüye ajanslar henüz ulaşamadı.


Adının açıklanmasını istemeyen Güney Koreli bir yetkili, Kuzey  Kore'nin başkenti Pyongyang'da bu sabah yapılan  geçit törenine on binlerce  kişinin katıldığını ve yine binlercesinin töreni izlediğini açıkladı.
 
 
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşiyle katıldığı törende kıtalar arası balistik füze gibi ülkenin stratejik silahlarının  görücüye çıkarılıp çıkarılmadığı bilinmiyor.
 
 
Kuzey Kore yönetimi, geçit töreni ve yürüyüşün, ordunun kuruluşunun  70. yıl dönümü vesilesiyle düzenlendiğini bildirdi.
 
Geçit töreninin, Kuzey Kore'nin Pyeongchang Kış Olimpiyatları için  Güney'e sporcu ve heyet üyeleri göndereceği döneme rastlaması dikkati çekti.
 
Pyongyang'ın geçen yılın nisan ayında düzenlediği geçit töreninde beş  yeni tür füzesi gösterilmişti.
 
 
 
Törene ait görüntüler ancak devlet televizyonunda yer alan video görüntülerinden kopyalanan karelerden ibaret. 
 
 

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