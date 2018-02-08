Kuzey Kore'den gizemli tören! On binlerce insan izledi

Adının açıklanmasını istemeyen Güney Koreli bir yetkili, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bu sabah yapılan geçit törenine on binlerce kişinin katıldığını ve yine binlercesinin töreni izlediğini açıkladı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşiyle katıldığı törende kıtalar arası balistik füze gibi ülkenin stratejik silahlarının görücüye çıkarılıp çıkarılmadığı bilinmiyor.
Kuzey Kore yönetimi, geçit töreni ve yürüyüşün, ordunun kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle düzenlendiğini bildirdi.
Geçit töreninin, Kuzey Kore'nin Pyeongchang Kış Olimpiyatları için Güney'e sporcu ve heyet üyeleri göndereceği döneme rastlaması dikkati çekti.
Pyongyang'ın geçen yılın nisan ayında düzenlediği geçit töreninde beş yeni tür füzesi gösterilmişti.
Törene ait görüntüler ancak devlet televizyonunda yer alan video görüntülerinden kopyalanan karelerden ibaret.