Kuzey Kore’den ABD’ye yeşil ışık

Güney Kore Başkan Sözcüsü Kim Eui-kyeom, sabah saatlerinde olimpiyatların kapanış törenine katılmak için Güney Kore’ye gelen üst düzey Kuzey Kore li heyet ile Güney Kore Başkanı Moon Jae-in arasında basına kapalı bir toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı. Toplantıda Kuzey Koreli yetkililerin ABD ile görüşmeye sıcak baktığı aktarıldı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un toplantıda Kuzey Kore ile ABD arasında yapılacak bir görüşmenin Kore yarımadasının sorunlarına köklü bir çözüm getireceği ve Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağının altını çizdiği öğrenildi. Kuzey Kore, ABD ile görüşmeye sıcak baktığını ve bu görüşmenin Moon’un da söylediği gibi hem yarımada hem de ABD ilişkilerinin gelişmesi adına önemli bir adım olacağını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore hükümetinin PyeongChang olimpiyatlarına olan katılımlarının iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için önemli olduğunu ve bu konuda Kuzey Kore’yi taktir ettiklerini ifade etti. Öte yandan Kuzey Koreli heyet, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ’un da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine sıcak baktığını aktardı.

Kış Olimpiyatları'nın kapanış törenine katılan üst düzey yetkili heyete Kuzey Kore Merkez Komite Başkan Yardımcı Kim Yong Chol’un liderlik ediyor. 9 Şubat'ta gerçekleştirilen açılış törenine de Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi katılmıştı.