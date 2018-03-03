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Kuzey Kore'den ABD'ye ret

AA |  03 Mart 2018 Cumartesi - 21:18 | Son Güncelleme : 03 03 2018 - 21:18

Kuzey Kore yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Pyongyang yönetimi ile sadece doğru koşullar altında görüşmeyi isteriz." açıklamasına tepki gösterdi.


Yonhab haber ajansının haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri  Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin kendileri ile görüşme için şart öne  sürmesi halinde iki ülke arasında herhangi bir diyaloğun olmayacağı bildirildi.
 
Kuzey Kore'nin, Washington yönetimiyle diyalog karşılığında nükleer ve  füze programlarını terk etme niyetinin olmadığının vurgulandığı açıklamada,  "Sorunun barışçıl ve diplomatik yolla çözülmesinden yanayız ancak hiçbir zaman  diyalog için yalvarmayacağız. ABD'nin sürekli dönüp dolaşıp dillendirdiği askeri  seçenekten de kaçınmayacağız." ifadelerine yer verildi.
 
Açıklamada, "Trump'ın şartlı diyalog açıklamasının, Washington'un,  Kuzey Kore ile diyalog istemediğini teyit ettiğini gösterdiği" belirtildi.
  
Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore ile diyalog kurmak  isteriz ancak sadece doğru koşullar altında." ifadelerini kullanmıştı.
 

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