ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Dünya » Kuzey Kore'de herkesin gözü önünde infaz! Nedeni akıllara durgunluk verdi

Kuzey Kore'de herkesin gözü önünde infaz! Nedeni akıllara durgunluk verdi

Kuzey Kore'de herkesin gözü önünde infaz! Nedeni akıllara durgunluk verdi Dünyanın en kapalı ülkesi yolan Kuzey Kore’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.