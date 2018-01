Kuzey Kartalları eller tetikte bekliyor!

Afrin Harekâtı’nın onuncu gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO’nun ilerleyişi devam ediyor. Burseya dağının ele geçirilmesiyle morallerin en üst seviyeye çıktığı gece, Sukur El Şimal grubunun tuttuğu cephe hattına sızma operasyonu gerçekleştirmek isteyen terör örgütü mensupları F16’larla etkisiz hale getirildi. Diğer taraftan bölgeye, TSK tarafından çok sayıda tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de düzenlediği “Zeytin Dalı Harekâtı’nın” onuncu gününde önemli bir tepeyi ele geçirirken cephe hattında her an her şeyin değişkenlik gösterdiğine bir kez daha şahit oldum.

‘Kartallar’ pusuda

PYD/PKK mevzilerine sadece birkaç yüz metre mesafede olan siperlerden gece karanlığında sızmalara karşı çeşitli önlemler alınıyor. Saatler 24.00 gösterdiği sıralarda, birden çok noktadan sızma olduğu istihbaratının gelmesi üzerine F-16 savaş uçakları sızmaya çalışan teröristleri etkisiz hale getirdi. Tünellere ve sığınaklara karşı, Nüfuz Edici Bomba (NEB) kullanan savaş uçakları sabaha kadar çok sayıda sorti yaptı.

Uçaklardan atılan bombaların “Blast etkisi”, zeytin ağaçlarını yalayarak İsimsiz Tepesi’nin eteklerine gitti. Harekatın gözbebeğiolan Kuzey Kartalları tuttukları İsimsiz Tepe ve etrafında sızmalara karşı gece boyu stratejik noktalara pusu kurdu.

Özgür Suriye ordusu (ÖSO) bünyesindeki Arapça adı ‘Sukur El Şimal’ olan ‘Kuzey Kartalları’ grubu komutanı Osman Salih, Suriye iç savaşının başladığı ilk günden bu yana Halep kırsalında savaşıyor. Rejim ve DEAŞ ile girdiği çatışmalarda çok defa yaralandığını belirten Salih, gerek “Fırat Kalkanı Harekâtı” gerekse de “Zeytin Dalı Harekâtı”nda başarılı olmalarının altında fedakar ve iyi eğitimli olmalarının yattığını söylüyor. Suriye’de bir çok örgüt ve hatta devletlere karşı savaştıklarını dile getiren Salih, “Savaş konusunda bir çok taktik ve stratejiyi sahada yaşayarak öğrendim. Bunu da ketibemdeki (birlik) arkadaşlarıma da öğrettim. Birlikte savaşarak yeni taktikler ve stratejiler geliştirdik. Türk Silahlı kuvvetleri ile operasyonlara katılmak da bize ayrıca tecrübe kazandırıyor. Dünyanın sayılı güçlü ordularından biri olan Türk Ordusu bu deneyimi kazanmak bizim için hem önemli hem de büyük bir şereftir. Ülkemizin özgürlüğüne baş koyduk” diye konuştu.

Her savaş kendi içinde kahramanını yaratır. Ancak İsimsiz Tepe operasyonunda Suriyeli bir savaşçı var ki, deyimi yerindeyse vücudu kevgire döndüğü halde savaşmaktan vazgeçmemiş. Savaştan önce Halep’te ev dekorasyonu işi yapan 32 yaşındaki Abdullah İbrahim, eşi ve iki çocuğunu Kayseri’ye yerleştirmiş. Halep’te savaşırken 2015 yılında rejimine bağlı bir uçağı vurmuş. Fırat kalkanı Harekatı’nda TSK’ya öncülük eden birliklerde görev almış. Çobanbey’de girdiği bir çatışmada önce göğsüne bir kurşun isabet etmiş ardından savruldu yerde tuzaklı bombanın üzerine düşmüş. Öldü diye düşünülürken Gaziantep’te tedavi altına alınmış. İyileşince yeniden cepheye dönmüş.

Tek kollu kahraman

‘Ketebe’ diye tabir edilen birlik arkadaşlarının anlattığına göre kısa sürede tek kolla atış yapmaya adapte olarak savaştan kaçan Suriyelilere örnek olmuş. “Zeytin Dalı Harekâtı’nın” başladığı ilk günden itibaren gösterdiği cesaret ve başarısıyla da ona, “Tek kollu kahraman” demişler. Savaş meydanlarından vazgeçmeyeceğini belirten İbrahim, “PYD,PKK ve DEAŞ’tan nefret ediyorum. Zaten kolumu onların yüzünden kaybettim şimdi ise tek kolla hem silah sıkabiliyorum hem bomba atabiliyorum. Ne zaman Suriye özgürleşirse ben o zaman savaşmayı bırakacağım” diyor. (Milliyet)