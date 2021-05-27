27 Mayıs 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.426 -0.05 EURO 10,3320 0.16
USD 8,4470 -0.10 ALTIN 514,920 -0.15 BIST 1427 -0.03 EURO 10,3310 0.15 USD 8,4480 -0.09 ALTIN 514,560 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kuzey Irak'ta Türk komandoları tek tek avladı

27 Mayıs 2021 Perşembe - 11:59 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 12:24

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.


Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi'' ifadelerine yer verildi.
 

 

 

ETİKETLER

kuzey ırak operasyon pençe şimşe
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.