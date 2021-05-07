Kuzey Irak'ta operasyon! Bordo bereliler etraflarını çevirdi

Kuzey Irak’ta devam eden operasyonlarda, Avaşin bölgesine çevirme harekâtı yapan Mehmetçik, İkiyakalar’ın güneyinde kalan teröristleri kıskaca aldı. Harekât boyunca etkisiz hale getirilen terörist sayısı 70’e ulaştı. Pençe-Yıldırım operasyonun sürdüğü Avaşin-Basyan bölgesi, İkiyakalar ve Dağlıca’nın karşısında yer alıyor.

Avaşin’deki Mam Rash/Keri Dağı’nı kontrol altına alan Mehmetçik, Dağlıca ’nın karşısında bulunan Piramit Tepe’de alan hakimiyetini genişletti. Avaşin ’deki bir diğer stratejik nokta Mervanos’a operasyonun ilk günlerinde hava hücum harekâtı gerçekleştiren komando ve bordo bereliler, Mervanos Tepesi’ne konuşlandı.

PKK hattının arka bölgelerine sızılması ve kontrolün sağlanması ile, İkiyakalar’ın güneyinde kalan teröristler kıskaca alınmış oldu. Mervanos ile Mam Rash arasındaki alanın kapatılmasıyla PKK ’nın, İkiyakalar bölgesindeki gruplarla irtibatı kesilmiş olacak. Örgüt, Irak içlerinden, Metina-Avaşin-Zap bölgelerine terörist takviyesi yapmaya çalışırken, TSK savaş uçakları ve İHA/SİHA’larla hareketli hedeflere nokta operasyon yapıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, “teröristlere kaçış yok” başlığıyla yaptığı bilgilendirmede, 2 PKK’lı teröristin daha SİHA’lar tarafından vurulduğunu, böylece operasyonun başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 70’e ulaştığını açıkladı.

Pençe-Şimşek operasyonun sürdüğü Metina’nın Zendura bölgesinde de çatışmalar devam ediyor. TSK, Metina’nın kuzeyinde kalan Balula ve Zinnar’da hakimiyeti sağladı. PKK’lı teröristlerin, Zinnar’ın güneyindeki Kesta köyüne girerek, sivilleri kalkan yapmaya çalıştığı, yerel halkın köyü boşaltmasının ardından, köyün içindeki teröristlerin ateş altına alındığı ifade edildi.

TERÖR MAĞARASI İMHA EDİLDİ