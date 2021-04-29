Kuzey Irak'ta komandolar PKK’nın yollarını kesti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak ’ın kuzeyindeki PKK varlığını sona erdirmek için 23 Nisan’da başlattığı “Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım” operasyonları tüm hızıyla sürüyor. Komandolar ve Bordo Bereliler, mağara ve sığınakları bir bir imha ederken, Hakkari -Şırnak sınırı ve Irak içlerindeki üsler, kara ateş destek vasıtaları ile işaretlenen noktalara bomba yağdırıyor. Diyarbakır ’dan kalkan savaş uçakları da tespit edilen PKK’lı gruplara hava harekatlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, tespit edilen terör hedeflerinin hem havadan hem de karadan vurulduğunu belirterek, “Hava hücum harekatlarıyla bölgeye indirilen komandolarımız da adım adım terör temizliği gerçekleştiriyor. Adeta her bir taşın altına bakan Mehmetçiklerimiz, teröristlere ait sığınak, barınak, mağara, silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve mayınlara karşı da imha çalışmaları gerçekleştiriyor. Bölgede görev yapan METİ timlerimiz, gece gündüz demeden aralıksız gerçekleştirdikleri arama tarama faaliyetleriyle teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları imha ediyor” açıklamasında bulundu.

Yoğun çatışmalar