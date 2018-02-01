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Kuzey Irak'a hava harekatı!

AA |  01 Şubat 2018 Perşembe - 8:50 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 9:01

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bu sabah yapılan açıklamada Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 49 teröristin öldürüldüğü bildirildi.


Türk Silahlı Kuvvetlerince, 29 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Asos/Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine yönelik düzenlenen iki ayrı hava harekatında 49 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 29 Ocak'ta Irak'ın kuzeyi Asos/Kandil, Zap, Avaşin, Basyan, Hakurk bölgelerine iki ayrı hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, bölgeden elde edilen bilgiler çerçevesinde, bölücü terör örgütü mensubu 49 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

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