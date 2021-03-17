Kuyumculardan 500 gram altın teminatı tepkisi! Bugün...

"Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı"nda yer alan, kuyumcuların kamu bankalarına 500'er gram altın yatırmalarını öngören maddeye sektörden eleştiri geldi. İKO Başkanı Atayık, "Bakanlık ile geçen hafta görüştük. Bugün 10 ilin kuyumcular odası başkanları ile bir araya gelerek yeniden Bakanlık'a gidiyoruz" dedi.

Kuyumcuların uzun zamandan beri Ticaret Bakanlığı'ndan talep ettiği 'Kuyumculuk Yasası'nın geçtiğimiz günlerde çıkarılan taslak halindeki bazı maddeleri kuyumcularda memnuniyetsizlik yarattı.

Ticaret Bakanlığı'nın kuyumculuk faaliyetlerine düzenleme getirmek üzere hazırladığı "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı"nda en fazla tepki, 500 gram altın teminatı maddesine geldi.

Taslağa göre, kuyumculuk faaliyetinde bulunabilmek için kamu sermayeli bankalar veya kamu sermayeli katılım bankalarında kuyum işletmesi adına açılan hesaba 500 gram altın teminatı yatırılması gerekiyor.

KUYUMCU ODALARI BAŞKANLARI ANKARA'YA GİDİYOR

Mustafa Atayık, bugün 10 ildeki kuyumcu odaları başkanlarıyla bir araya gelerek Ticaret Bakanlığı’na gideceklerini, yetkililere yeniden bir sunum yapacaklarını açıkladı. Dünya gazetesinin haberine göre Atayık, "Bakanlık yetkilileri önerilerimizi dikkate alıyorlar, düzeltiyorlar, olumlu görüşler bildiriyorlar. Şu an çalışma aşamasındalar. Net bir karar yok. Kuyumcular olarak tüm Türkiye’deki üyelerimizin görüşlerini aldık. Bugün bunları paylaşacağız" dedi.