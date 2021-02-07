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Kuyumcularda Sevgililer Günü yoğunluğu başladı

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 12:34 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 12:34

Kuyumcularda 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi alışverişte artış yaşanırken, vatandaşlar baget taşlı yüzüklerin yanı sıra bütçelerine göre altın ürünler, küpe, kolye ve bilekliklere yoğun talep gösteriyor.


Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, AA  muhabirine, kuyumcuların Sevgililer Günü hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.
 
Kuyumcuların, Sevgililer Günü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını nedeniyle açık olmayacağını anımsatan Çavuşculu, buna karşın kuyumcuların  ürün çeşitliliğini artırarak bu özel güne hazır olduğunu belirtti.
 
Çavuşculu, altın ve pırlantanın değerini ve özelliğini kaybetmeyen  kıymetli hediyeler olduğuna dikkati çekerek, hediyelerin kalıcılığıyla gelecek  nesillere bile hediye edilebildiğini söyledi.
 
Müşterilerden gelen taleplerde yoğunluk yaşandığını dile getiren  Çavuşculu, "Telefonla arayanlar var. Sosyal mesafeyi koruyarak alışverişlerimizi  yapıyoruz." dedi.
 
 "500 liradan 3 bin liraya kadar özel takılar hazırladık"
 
Çavuşculu, bu yıl Sevgililer Günü için yoğun talep edilen ürünlerin  tektaştan ziyade baget taşlı yüzükler, altın ürünler, küpe, kolye ve bileklikler  olduğunu söyledi.
 
Kuyumcuların özel sipariş üzerine de çalıştıklarını dile getiren  Çavuşculu, ürün fiyatlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
 
"Herkesin ulaşabileceği özel takılar hazırladık. Altında 500-1500 lira  arası, pırlantada 1000 liradan 3 bin liraya kadar ürünlerimiz var. Pırlanta  fiyatları 14-18-22 ayara göre değişiyor. Müşteri, ne kadar bütçesi varsa, aradığı  ürünü meslektaşlarımızda bulacak."
 
Çavuşculu, özel kampanyaların da hazırladığını belirterek, pırlanta  alana 14 ayar kolye, gümüş ya da doğal taşlarla yapılan ürünleri firmaların  müşterilere hediye olarak sunabildiğini aktardı.
 
Vatandaşların kuyumcu tercihini yaparken dikkatli davranması gerektiği  uyarısında bulunan Çavuşculu, bazı satıcıların çok düşük fiyatlarda ürün teşhir  ederek, tüketiciyi aldatabildiğine dikkati çekti.
 
  
 

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14 şubat sevgililer günü kuyumcu
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