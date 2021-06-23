Olay, akşam saatlerinde İzmit Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde dükkanı olan 2 kuyumcu arasında çıktığı iddia edilen tartışma, büyüyerek sokağa taştı. Kuyumcularda çalışanların da dahil olduğu kavgada yaklaşık 30 kişi tekme- tokat birbirine girdi. Olayı korku içerisinde izleyen çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. Polisin gelmesinin ardından ayrılan grupların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
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Kuyumcular sokak ortasında böyle birbirine girdi!
Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) | 23 Haziran 2021 Çarşamba - 23:17 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 23:17