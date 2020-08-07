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Kuyu kazarken toprak kaydı: 1 ölü

DHA |  07 Ağustos 2020 Cuma - 1:53 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 1:53

Aydın'ın Germencik ilçesinde, iddiaya göre kepçeyle kazdırdığı su kuyusuna düşen Mustafa Ali Güllü (58) hayatını kaybetti.


Olay, saat 20.00 sıralarında kırsal Bozköy Mahallesi Sarıkaya mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Güllü kiraladığı kepçe ile arazisinde bulunan zeytin ve incir ağaçlarını sulamak için su kuyusu kazdırmaya başladı. Kepçe operatörü kazıyı sürdürürken, iddiaya göre Güllü biriken toprağın üzerinde çalışmayı izledi. Kazı nedeniyle toprak kayması yaşanınca, Güllü toprakla beraber kazılan kuyuya düştü. Güllü'nün düştüğünü gören kepçe operatörü ve oğlu Mustafa Güllü, toprak altında kalan Güllü'yü kurtardı. Otomobille dağlık alandan mahalleye getirilen Mehmet Ali Güllü, çağrılan ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayda ağır yaralanan Güllü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
 
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Aydın Germencik kuyu
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