Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından Mart ayında keşfedilen ve adını NEOWISE teleskobundan alan C/2020 F3 NEOWI Neowise kuyruklu yıldızı birçok yerde çıplak gözle gözlenebiliyor. Pek çok kişi de kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? Neowise kuyruklu yıldız nasıl görülür? sorularını araştırıyor. İşte Neowise kuyruklu yıldız hakkında bilmeniz gerekenler...

Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından Mart ayında keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı 23 Temmuz tarihinde dünyaya en yakın konumdan geçecek. Birçok yerde çıplak gözle gözlemlenebilecek. Peki, Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? Neowise kuyruklu yıldız nasıl görülür? İşte Neowise kuyruklu yıldız ile ilgili merak edilenler...

KUYRUKLU YILDIZ NE ZAMAN GEÇECEK?

Mart ayında NASA tarafından keşfedilen ve bir süredir çıplak gözle görülebilen Neowise kuyruklu yıldızı, 23 Temmuz'da Dünya’ya en yakın noktadan geçecek.

Çeyrek asırdır Kuzey Yarım Küre’den görülen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, görüngesini tamamlaması yaklaşık 6700 yıl sürüyor. Eğer Neowise kuyruklu yıldızı yaşamaya devam ederse, Dünya’ya en en yakın konuma yaklaşık 6700 yıl sonra geleceği öngörülüyor.

Neowise kuyruklu yıldızı, 3 Temmuz 2020’de Güneş’e yakın bir geçiş sergiledi. Neowise, Güneş sisteminin dış kısımlarına geri dönerken Dünya’nın yörüngesinin dışından geçecek.

NEOWISE KUYRUKLU YILDIZ NASIL GÖRÜLÜR?

İstanbul için saat sabah 3 ile 4.30 saatleri arasında gözlemleme şansımız olacak. Diğer şehirler için bu saat değişebileceği için gün doğumundan 1-1,5 saat önce görmemiz mümkün olacak.

Neowise, sabaha karşı 04.30 sıralarında kuzeydoğu ufkuna doğru bakıldığında görülebiliyor. Temmuz ayının sonlarına doğru akşam saatlerinde, güneş battıktan sonra da görülebileceği tahmin ediliyor. Ufuk çizgisine yakın konumda görülebilen Neowise, çıplak gözle de gözlemlenebiliyor. Ancak bir dürbün veya teleskop yardımıyla bakıldığında elbette daha fazla detayını görmek mümkün. Kuyruklu yıldızın ardında bıraktığı gaz ve tozlardan oluşan ve iki parçaya ayrılan kuyruğu, bu şekilde net bir şekilde gözüküyor. NASA’nın ölçümlerine göre Neowise’ın 5 km çapında olduğu tahmin ediliyor.

Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre’de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek.

Ağustos ayından itibaren ise parlaklığını kaybederek kaybolacak.