26 Haziran 2019 Çarşamba
İSTANBUL 
30°C / 24°C
GALERİ VİDEO
BIST 94.636 -0.82 EURO 6,5690 -0.30
USD 5,7760 -0.31 ALTIN 261,050 -1.55
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kuvvet komutanlarından dava

AA |  26 Haziran 2019 Çarşamba - 17:39 | Son Güncelleme : 26 06 2019 - 17:39

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Akit TV'deki programda komutanlara yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Murat Alan ve kanala manevi tazminat davası açtı.


Komutanların avukatı Alaaddin Varol tarafından müvekkilleri adına ayrı  ayrı açılan davaların dilekçesinde, "Kanalda yayınlanan Ters Kutuplar programında  1 Haziran 2019'da konuşmacı Murat Alan tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)  ve şerefli komutanlarının kişilik ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla  hakaretler sarf edildiği" belirtildi.
 
"Üst rütbeli generallere karşı sarf edilen hakaretlerin davacı  generallerin şahsı, TSK ve diğer generaller adına kabulünün mümkün olmadığı"  bildirilen dilekçelerde, "isimleri anılmasa da konumlarına yapılan tanımlayıcı  sözlerle Dündar, Küçükakyüz ve Özbal'ın hedef gösterildiği ve hakaretlere maruz  kaldığı" kaydedildi.
 
Davacı komutanların TSK'ye katılmalarından itibaren önemli görevler  ifa ettikleri, vatanın bölünmezliği, milli güvenliğin sağlanması ve ülke  menfaatlerinin korunması için olağanüstü gayret gösterdikleri vurgulanan  dilekçelerde, dava konusu edilen hakaretlerin hukuka ve ahlaka aykırı, ayrıca  kötü niyetli olduğu ifade edildi.
 
Dilekçelerde, söz konusu açıklamaların düşünce ve ifade hürriyeti  çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığına yer verildi.
 
Komutanların açtığı üç ayrı davanın her birinde gazeteci Alan ve Akit  TV'den müştereken 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.