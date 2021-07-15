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Kuveyt Türk'ten girişimcilere para desteği!

15 Temmuz 2021 Perşembe - 15:38 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 15:38

Kuveyt Türk'ün iştiraki KT Portföy Yönetimi AŞ tarafından Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruldu. Kuveyt Türk, fona ilk yatırımcı olarak 25 milyon liralık kaynak sağlayacak.


Kuveyt Türk'ün açıklamasına göre, bankanın iştiraki KT Portföy  tarafından Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruldu. 2017'de kurulan Lonca  Girişimcilik Merkezi'nin adını taşıyan fon, teknoloji odaklı ölçeklenebilir  girişimlere erken ve büyüme aşaması yatırımları yapmayı hedefliyor.
 
Kuveyt Türk, Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ilk yatırımcı  olarak 25 milyon TL’lik bir kaynak sağlayacak.
 
Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Kuveyt Türk Genel Müdürü  Ufuk Uyan, Lonca Girişimcilik Merkezi'ni, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş  fikirlerine sahip girişimcilerin projelerini desteklemek ve fikirlerin hızlı  şekilde katma değerli hale getirilmesine yardımcı olmak amacıyla 2017'de  kurduklarını anımsattı.
 
Merkez aracılığıyla katma değer taşıyan ve nitelikli istihdam sağlama  potansiyeli bulunan yüksek teşebbüslere sundukları destekleri aktaran Uyan,  "Lonca Girişimcilik Merkezi ve Teknogirişim GSYF'de edindiğimiz bilgi ve  tecrübemizin katkısıyla Lonca GSYF'yi kurduk ve ilk yatırımcı olarak 25 milyon  TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen dönemde Lonca GSYF'yi, yurt içinden ve yurt  dışından nitelikli bireysel ve kurumsal yatırımcıların da dâhil olduğu bir yapıda  girişim ekosisteminin hizmetine sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Büyüme sermayesi yatırımları yapmayı planlıyoruz"
 
KT Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hamit Kütük de Lonca GSYF ile 2  yıllık süreçte teknoloji odaklı ölçeklenebilir şirketlere erken aşama ve  sonrasında büyüme sermayesi yatırımları yapmayı planladıklarını bildirdi.
 
Kütük, "Yatırım yaptıkları şirketlerin başarılı performansı ve  girişimcilerin talepleri, bizi erken aşamanın yanı sıra büyüme aşamasındaki  girişimlere de yatırım yapmaya yönelik fon kurmaya sevk etti. Ekosistemdeki diğer  kuluçka merkezleri ve sektörün diğer katılımcılarıyla olan yakın iş birliğimizi  sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
 
  

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