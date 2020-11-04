Kuveyt Türk duyurdu! 3 ay erteleme kararı…

Kuveyt Türk’ten önemli bir duyuru geldi. Depremzedeleri yakından ilgilendiren bir adım atıldı. Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk, İzmir depreminde mağdur olan müşterilerine destek olabilmek amacıyla Kasım ayı finansman taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini ilave kâr payı almaksızın 3 ay erteliyor.

Kuveyt Türk, 30 Ekim 2020 Cuma günü İzmir’de meydana gelen depremin ardından zor günler geçiren ve depremden olumsuz etkilenen bireysel ve tüzel müşterilerinin talep etmeleri halinde, finansman taksitlerinin ve kredi kartlarının Kasım ayı ödemesini ilave kâr payı almaksızın 3 ay erteleme kararı aldı. Kuveyt Türk müşterilileri erteleme başvurularını Kuveyt Türk şubelerinden yapabiliyor.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İzmir’de yaşanan ve çevre illerden de hissedilen deprem, tüm vatandaşlarımız gibi Kuveyt Türk Ailesi olarak bizleri de derinden üzdü. Dualarımızın yanı sıra bu zor zamanlarda depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak ve yaşanan üzüntü ve acıyı bir nebze olsun hafifletebilmek gayesiyle depremzede olan müşterilerimize, talep etmeleri halinde Kuveyt Türk’ten kullandıkları finansman taksitlerinin ve kredi kartlarının Kasım ayı ödemelerini ilave bir kâr payı almadan 3 ay erteleme imkânı sunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır-ı cemil, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz” dedi.

KUVEYT TÜRK HAKKINDA

Kuveyt Türk, 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın alanında adım atan ilk katılım finans kuruluşu olan Kuveyt Türk ayrıca, Avrupa ve Türkiye’de sektörün ilk sukuk işlemini gerçekleştirmiştir. Türkiye’de bir finans kuruluşu tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran Kuveyt Türk, bugün Türkiye’de üç Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşu unvanına sahiptir. Ar-Ge merkezinde geliştirilen projeler arasında, video görüşme ile self servis işlemlerin bir arada yapılabildiği XTM gibi dünyada bir ilk olan projeler de yer almaktadır. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 434 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya’daki iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, “Değerlerimizle büyüyoruz” stratejisi doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koymuştur.