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Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu

AA |  29 Eylül 2020 Salı - 20:13 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 20:19

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurdu.


Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetmişti.
 
Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu açıkladı.
 

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