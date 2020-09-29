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Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu
Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu
AA
| 29 Eylül 2020 Salı - 20:13
| Son Güncelleme : 29 09 2020 - 20:19
Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurdu.
SONRA OKU
Kuveyt Emiri
Sabah
el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetmişti.
Kuveyt
Bakanlar Kurulu
, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu açıkladı.
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