Kütüphaneler açık mı 17 Mayıs? İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi yayımlandı. Genelgeye göre 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü hizmet verecek yerler araştırılırken, öğrenciler ve araştırma yapan vatandaşlar kütüphanelerin açık olup olmadığını sorguluyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Pandemi koşulları nedeniyle faaliyetlerine ara verilen yerlerden kütüphanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Kütüphaneler açık mı? 17 Mayıs bugün kütüphaneler açık olacak mı?

KÜTÜPHENLER AÇIK MI?

Milli Kütüphane özel ve resmi bayramlar haricinde 24 saat açık olan bir kütüphanedir. Milli Kütüphane'nin çalışma saatleri sadece ulusak ve dini bayram günlerinde değişiklik göstermektedir. Bu günlerin haricinde kütüphanede çalışmak isteyen kişiler 24 saat boyunca içeride vakit geçirebilirler. Kütüphanenin çalışma saatleri yalnızca depodan materyal talebinde bulunacak kişiler için değişiklik göstermektedir. Fakat Millî Kütüphane, pandemi nedeniyle hafta içi 10:00 ile 16:00 saatleri arasında hizmetlerine devam edecektir.

Özel kütüphaneler ile üniversite kütüphaneleri pandemi koşulları nedeniyle değişiklik gösterebilir.