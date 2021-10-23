Kütahyalı marangoz ahşaptan susuz ceviz soyma makinesi icat etti

İlçede marangozluk yapan Selamettin Yılmaz, kendine ait 400 ağaçtan topladığı cevizleri yeşil kabuğundan ayırmada zorlanınca ahşaptan bir makine icat etti.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu makineyi diğer ceviz soyma makinelerinden ayıran en önemli özelliğin, susuz çalışması olduğunu; bu sayede cevizin kolay ve sağlıklı kurutulduğunu söyledi.

Ar-Ge çalışmalarını devam ettirerek makineyi daha da geliştirmeyi amaçladığını belirten Yılmaz, "Bu yıl maşallah üreticinin yüzü güldü. Cevizimiz çoğaldığınca elle soymak imkansız oldu. Ben de çatlamış kabuklu olan cevizleri soyması için bir elek yaptım. Mesleğim marangozluk olunca Ar-Ge çalışmasına da tahtayla başladım. Bu makine, kabukları sallayarak susuz döktüğü için cevizin içine su almıyor doğal haliyle kurtulmuş oluyor."

Yılmaz, makine sayesinde cevizlerin kısa sürede satışa hale geldiğini sözlerine ekledi.